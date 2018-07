Joel Santana volta a comandar treino e dirige o Vasco na terça

Uma semana depois de ter sido submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula, que estava inflamada, Joel Santana voltou a comandar o Vasco em um treino, neste domingo. O técnico não havia dirigido a equipe no empate por 2 a 2 com o Bragantino, na última sexta-feira à noite, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter ficado fora de todas as atividades no clube nesta semana que passou.

O treinador havia recebido alta na última quinta-feira, mas foi aconselhado pelos médicos a não trabalhar no confronto no qual o Vasco marcou dois gols nos acréscimos do segundo tempo para assegurar a igualdade diante da equipe paulista. Na ocasião, o time vascaíno foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles.

A atividade deste domingo visou o confronto de terça-feira, contra a Portuguesa, às 21h50, no Canindé, pela 28.ª rodada da Série B. Mostrando disposição, Joel comandou a equipe normalmente neste domingo e assim garantiu presença no banco de reservas no confronto diante da Lusa.

O Vasco é o atual terceiro colocado da Série B do Brasileiro, com 48 pontos, um atrás do vice-líder Avaí e dois atrás da líder Ponte Preta.