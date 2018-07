Joel se diz ansioso para contar com Adriano no Fla A relação do Flamengo com Adriano é um morde e assopra constante. Depois de uma reunião no início da semana, na qual o diretor Zinho e o médico José Luiz Runco cobraram mais dedicação do atacante ao processo de reabilitação de uma cirurgia no tendão de Aquiles, o técnico Joel Santana conversou com o polêmico jogador e se disse "ansioso" pelo seu retorno.