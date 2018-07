Joel testa Pedro Ken e Thalles, mas não confirma Vasco

O técnico Joel Santana indicou, nesta sexta-feira, que Pedro Ken e Thalles devem ser as novidades na equipe do Vasco para a partida deste sábado, contra o Atlético-GO, em Brasília, pela Série B. O treinador testou os dois jogadores no treino desta sexta e indicou que eles devem ganhar a disputa respectivamente contra Aranda e Edmílson.

Apesar de Pedro Ken e Thalles terem treinado como titulares, respectivamente nos lugares de Jhon Cley e Kleber (suspenso), Joel não quis confirmar a escalação. No gol, é certo que Martín Silva joga depois de voltar da seleção uruguaia. Assim, o time teria: Martín Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Lorran; Guiñazu, Fabrício, Pedro Ken, Maxi Rodriguez e Douglas; Thalles.

"Essa decisão só vou tomar lá (em Brasília, mas os restantes devem ser os mesmos jogadores. Não quero antecipar porque eu posso falar uma coisa para vocês (jornalistas) e chegar lá trocar, aí não fica bom nem para mim nem para vocês", explicou o treinador.

BRASÍLIA - A delegação do Vasco desembarcou no fim da tarde em Brasília para pegar o Atlético-GO. A equipe carioca é a quarta colocada da Série B, com 38 pontos em 21 jogos, e pode assumir a liderança dependendo de uma combinação de resultados.