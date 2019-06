Joelho de Arthur preocupa seleção brasileira às vésperas da estreia

A situação do volante Arthur preocupa o departamento médico da seleção brasileira. O jogador foi submetido a exames de imagem no joelho direito na segunda-feira e está fora do treinamento desta terça-feira, no estádio do Pacaembu.

Ao contrário do que o técnico Tite afirmou no domingo, a lesão não é tão simples como se imaginava. O volante do Barcelona continua em observação e, inclusive, pode não atuar na estreia do Brasil na Copa América, marcada para sexta-feira, às 21h30, diante da Bolívia, no Morumbi. A CBF tem até a noite de quinta-feira para comunicar à Conmebol um possível corte de Arthur da lista de convocados da Copa América - o prazo limite é 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.

Arthur sofreu uma pancada no joelho direito durante o primeiro tempo da goleada por 7 a 0 sobre Honduras, domingo, em Porto Alegre. Ele levou um carrinho do hondurenho Quioto no primeiro tempo e deixou o campo de maca, reclamando de dores. O adversário foi expulso por causa do lance.

O jogador do Barcelona é peça fundamental no esquema tático de Tite. Cabe a Arthur fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque. Sem o jogador, o treinador tem duas opções: Fernandinho, do Manchester City, e Allan, do Napoli. No amistoso contra Honduras, Allan substituiu Arthur e sua atuação foi elogiada pela comissão técnica.

A seleção já perdeu um jogador por lesão para a Copa América. Neymar rompeu os ligamentos do tornozelo direito durante amistoso com o Catar e, para o seu lugar, Tite convocou Willian, do Chelsea.