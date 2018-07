Jogada de Neymar levanta torcedor do Barcelona

SÃO PAULO - O drible que Neymar deu em seu marcador na partida do Barcelona contra o Sevilla sábado, resultando na boa vitória do time catalão de Messi, ainda vai dar o que falar. O atacante estava na esquerda e passou de calcanhar para ele mesmo. Como havia campo, saiu em disparada para fazer a jogada ofensiva e ganhar aplausos. O torcedor do Barcelona ficou maluco com o craque brasileiro. Neymar começa a se soltar mais no time espanhol, tem sido um bom parceiro de Messi, mas ainda não convenceu totalmente o técnico de que deve ser titular.

O Barcelona e Atlético de Madrid lideram o Espanhol, ambos com 12 pontos. O time de Madri leva vantagem nos critérios de desempate e por isso ocupa a ponta da tabela. Alex Sanchez tem sido escolhido para formar o ataque do time, em vaga que poderia ser de Neymar.