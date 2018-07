Jogada ensaiada garante vitória do Brasil sobre o Equador

Os treinos diários de mais de duas horas de duração que o técnico Dunga realizou nos Estados Unidos sob um sol de 30ºC – a diferença mais flagrante em relação à preparação durante a Copa – foram decisivos para a vitória sobre o Equador. O gol do triunfo saiu de um dos lances ensaiados em Miami.

"Está dando sorte jogar nos Estados Unidos. Fui feliz de fazer o gol em uma jogada que treinamos bastante durante a semana. Isso pode decidir uma partida, que bom que deu certo", disse o jogador do Chelsea. Para o goleiro Jefferson, a vitória é um reflexo de que o time já está entendendo a filosofia do treinador. "Já estamos entendendo a filosofia do Dunga, de guerra, batalha, superação."

O meia Oscar, que completou 23 anos ontem, ficou satisfeito com sua atuação, mas reclamou das condições do gramado – grama natural aplicada sobre a sintética, utilizada nos jogos do futebol americano. "Estou feliz de completar 23 anos e jogar bem, apesar da dificuldade do campo, que prende a bola e as jogadas rápidas não saem", reclamou o outro jogador do Chelsea, substituído para a entrada de Éverton Ribeiro.

O zagueiro Marquinhos, que substituiu David Luiz, contundido, gostou da atuação. "Saio com a sensação de dever cumprido. Sempre é bom ganhar. Colocamos na cabeça que não teria jogo fácil, sempre uma guerra, não tem amistoso e é nessa mentalidade que vamos seguir", disse o zagueiro do Paris Saint-Germain.

Miranda afirma que o Equador exigiu bastante do time brasileiro. "O adversário valorizou muito a nossa vitória. Somos uma seleção em formação. Vão acontecer erros. O mais importante é que vamos ganhando confiança", afirmou.