Jogador amador pode fazer Campeonato Catarinense terminar no 'tapetão'

Uma eventual punição ao Joinville, que perderia quatro pontos (um conquistado pelo empate, três como punição), não mudaria a decisão do Campeonato Catarinense. Mas o hexagonal terminaria com o Figueirense à frente do rival do interior. Por isso, haveria consequências na decisão do Estadual.

Afinal, a equipe de melhor campanha do hexagonal tem o direito de decidir o Catarinense em casa, jogando por dois empates. E o primeiro jogo da decisão já aconteceu, com Joinville e Figueirense empatando em 0 a 0 no Orlando Scarpelli.

Um julgamento em primeira instância tenderia a ser prejudicial ao Joinville. Afinal, em caso idêntico, Marcílio Dias escalou Rodrigo Pita sem que ele tivesse contrato profissional e foi punido pelo TJ-SC. O caso não foi levado a instância superior, no caso o STJD.

No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por outro lado, existe jurisprudência que seria favorável ao Joinville. No ano passado, o América-MG relacionou irregularmente o jogador André Diego para diversas partidas, mas só foi punido por aquelas em que ele entrou em campo.