Jogador argentino é condenado a seis anos e meio de prisão por abuso sexual

O jogador Alexis Zárate foi condenado nesta segunda-feira a seis anos e meio de prisão por abuso sexual. A Justiça argentina confirmou o veredicto do lateral de 23 anos, que atua no Temperley, da primeira divisão do país. No entanto, ele seguirá em liberdade enquanto o caso é julgado em instâncias superiores.

Zárate pegou a pena mínima prevista no código penal argentino para casos de "abuso com acesso carnal". O crime foi cometido em 2014 e a vítima é Giuliana Peralta, que tem a mesma idade do jogador. O tribunal considerou que a condenação não deveria ser imediata, o que permitirá que ele fique em liberdade até que a corte superior dê o seu parecer.

"Eu fiquei três anos e meio 'presa', enquanto ele estava em liberdade. E vai seguir livre! Espero que haja justiça. Por mim e por todas as garotas que possam chegar a passar pela mesma situação", disse Peralta, visivelmente emocionada, após escutar a sentença.

Em 2014, Peralta se relacionava com outro jogador, Martín Benítez, que na época atuava com Zárate no Independiente. Em uma certa data, o casal passou a noite na casa do lateral. Quando já estava dormindo, Peralta foi surpreendida por Zárate e acordou com o jogador sobre ela.

De acordo com a vítima, Benítez nada fez para defendê-la. Pelo contrário, de acordo com Peralta, o jogador tentou convencê-la de acobertar o caso para não prejudicar Zárate. Por isso, a advogada de Peralta, Raquel Hermida Leyenda, já avisou que agora entrará com processo também contra Benítez.

Zárate argumentou que teve relações consentidas com a mulher e manteve sua versão nesta segunda-feira. "Vamos seguir, esperar como tudo isso vai seguir. Mas desde o primeiro dia estive tranquilo e sempre confiei em deus, que vai me livrar de tudo. Ela mentiu em tudo. Sei que deus é justo e a verdade vai aparecer."

De 2014 para cá, Zárate perdeu espaço no Independiente e foi emprestado ao Temperley, onde está liberado para atuar após a decisão do tribunal nesta segunda. "A carreira esportiva do Zárate já está encerrada. Em nenhum país do mundo vão aceitar um jogador de futebol condenado por abuso sexual", afirmou Leyenda.