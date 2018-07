Jogador belga é confundido com terrorista em Bruxelas

Nesta quinta-feira, uma situação no mínimo embaraçosa aconteceu em Bruxelas, local que sediaria o amistoso entre Bélgica e Espanha, que acabou sendo cancelado para prevenir prováveis atos terroristas.

Após retornar de uma tarde livre com os familiares, o jogador da seleção Radja Nainggolan encontrou seu quarto sendo revistado por três policiais no hotel em que a Bélgica está concentrada. Ele teria sido denunciado por um hóspede como possível terrorista. Porém, o jogador, de origem indonésia, foi rapidamente reconhecido pelas autoridades e ainda posou para uma foto.

"Obviamente, eu tenho um visual assustador. Porém, felizmente, a polícia me reconheceu imediatamente", afirmou Nainggolan, que atua na Roma, ao jornal local DH. Um amigo do atleta postou uma foto nas redes sociais tirando sarro da situação: "As pessoas chamaram a polícia porque Radja estava agindo de forma suspeita (risos)". As informações são do jornal italiano Gazzetta Dello Sport.