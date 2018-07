Jogador brasileiro é indiciado por manipular resultado na Espanha

Um jogador brasileiro é indiciado na Espanha pela Justiça e entra na lista dos suspeitos de terem participado de um esquema para acertar o resultado de uma partida de futebol na primeira divisão do país em 2011. Wellington Silva atuava na época pelo Levante, depois de passar pelo Fluminense. Hoje, ele atua pelo Real Murcia e fez parte da seleção Sub-17 e Sub-21 do Brasil.

Seu nome, entretanto, aparece na lista do procurador espanhol anti-corrupção Alejandro Luzón que, nesta segunda-feira, apresentou uma denúncia contra 42 pessoas envolvidas na partida entre o Levante e Zaragoza, válida pela última rodada do Campeonato Espanhol de 2011. Ao vencer o jogo, o Zaragoza foi mantido na primeira divisão.

O Ministério Público considera que houve um delito de "fraude esportiva", o que significaria uma pena de seis meses a quatro anos de prisão aos envolvidos, além de multas e suspensões.

Segundo a investigação, os cartolas e jogadores do Zaragoza fecharam um acordo para destinar 965 mil euros aos jogadores do Levante em troca do resultado. Nove jogadores do Zaragoza, além do diretor esportivo do clube, receberam o dinheiro em suas contas entre 17 e 19 de maio de 2011.

Nos dias 19 e 20, esses mesmo jogadores realizaram os saques e entregaram o valor aos jogadores adversários "antes do começo da partida como retribuição por uma vitória acordada". No dia 21 de maio, o jogo foi disputado e o Zaragoza bateu o Levante por 2 a 1.