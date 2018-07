Jogador com passagem pela seleção sul-africana morre aos 31 anos em acidente O atacante Richard Henyekane, com passagem pela seleção da África do Sul, morreu nesta terça-feira, após sofrer um acidente de carro, anunciou o seu clube e a liga de futebol do país. O Free State Stars, equipe do jogador de 31 anos, explicou que Henyekane estava com outras quatro pessoas no veículo, mas foi o único a morrer no acidente.