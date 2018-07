Jogador da 3ª divisão espanhola é internado após sofrer enfarte em treino

O Toledo anunciou neste sábado que o atacante Lassad Nouioui foi internado às pressas após sofrer um enfarte durante treinamento da equipe. O clube da terceira divisão do Campeonato Espanhol informou que o jogador tunisiano de 32 anos está em condição estável, horas após o ocorrido.

"Lassad Nouioui se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Virgem da Saúde de Toledo após desmaiar durante o treinamento deste sábado no Estádio Salto do Cavalo. O jogador caiu inconsciente no campo após sofrer uma fibrilação ventricular e, após as práticas de reanimação, foi levado de ambulância ao hospital", revelou o clube em nota.

O Toledo exaltou os primeiros socorros prestados pelos próprios companheiros do jogador e pelo serviço de emergência. O clube ainda comunicou que Nouioui seguirá sob observação pelas próximas 48 horas, quando serão realizados novos exames.

Pela terceira divisão, o Toledo tem confronto marcado diante do time B do Real Madrid neste domingo. Mas o clube já comunicou o ocorrido à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e pediu o adiamento do duelo.

Atacante, Lassad Nouioui vem de uma temporada onde esteve sem clube, tendo assinado pela equipe da cidade de Toledo em janeiro deste ano. Antes, ele passou pelo futebol de Portugal e do Japão, e teve o melhor momento da carreira quando esteve no Deportivo La Coruña entre 2009 e 2012, tendo ainda atuado no Celtic, da Escócia, por uma temporada.