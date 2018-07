Jogador da Austrália minimiza ausência de Essien

O meia australiano Tim Cahill procurou nesta sexta-feira evitar qualquer polêmica sobre a ausência do ganês Michael Essien, cortado na quinta por contusão no joelho, na Copa do Mundo da África do Sul. Austrália e Gana estão no Grupo D do Mundial, ao lado de Alemanha e Sérvia.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Apesar da ausência do principal jogador da seleção adversária, Cahill lamentou a contusão e afirmou que ela pouco beneficiará a Austrália durante a primeira fase.

"Não nos significa nada a lesão, apenas que precisamos trabalhar e nos concentrar em nossas próprias forças. Essien é um grande jogador, é triste para ele e para sua família ficar de fora desta grande competição. Precisamos apenas pensar em nosso próprio time", afirmou o jogador do Everton, que marcou dez gols nesta temporada.