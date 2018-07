Jogador da base do Bahia morre de leucemia aos 19 anos A diretoria do Bahia comunicou nesta sexta-feira, através de nota de pesar publicada no site oficial do clube, a morte do atacante Paulo Henrique Freitas Oliveira, jogador das divisões de base. O atleta tinha apenas 19 anos e faleceu na noite de quinta-feira em Belo Horizonte.