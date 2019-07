Jogador da base do São José-RS e namorada são assassinados em Porto Alegre

O lateral-direito Wesley Sampaio Soares, de 19 anos, que atuava nas categorias de base do São José-RS, e a namorada dele, Sara Oliveira, foram assassinados na madrugada deste domingo em Porto Alegre. No ano passado, o jogador Daniel Correia também foi assassinado em caso que abalou o mundo do futebol

LEIA TAMBÉM > Veja mais notícias do Esporte

A Polícia Civil investiga o caso, mas afirma que o casal não era o alvo dos bandidos. Wesley e Sara retornavam de uma festa em um veículo SpaceFox conduzido por Deives da Silva Freire. A polícia informa que a viagem não foi feita por solicitação de aplicativo, mas por transporte clandestino, com pagamento direto ao motorista.

Três bandidos atiraram contra o carro na avenida Carlos Barbosa, uma das mais importantes da cidade. Minutos após o tiroteio, policiais da Brigada Militar abordaram o veículo dos atiradores. Eles confessaram o crime e confirmaram que o alvo da execução era o motorista. O motorista teria participado da morte de um integrante de uma facção criminosa. A tentativa de assassinato seria uma vingança. Os três criminosos foram presos em flagrante.

Wesley morreu no local; Sara foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista. O São José, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, lamentou a morte de Wesleu por meio de nota oficial.

"A nossa família São José amanheceu consternada e em luto neste domingo. A violência, que nos assusta a cada dia mais, e abrevia sonhos de tantos jovens em Porto Alegre, desta vez, nos tomou um dos nossos talentos. Wesley Sampaio, de apenas 19 anos, foi vitimado.