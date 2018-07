Jogador da Eslováquia está fora da Copa

"Tenho uma pequena ruptura no local, o que me impede de participar da Copa. Estamos a duas semanas do início da competição, mas eu preciso ficar parado por três semanas", explicou Karhan, jogador que mais vezes defendeu a Eslováquia, com 96 partidas no currículo.

"Infelizmente, esta é a vida do jogador de futebol. Estou muito decepcionado, é difícil dizer qualquer coisa a mais", afirmou à SITA o atleta de 33 anos, que defende o Mainz no Campeonato Alemão.

O técnico da Eslováquia, Vladimir Weiss, tem até terça-feira para definir o nome dos 23 jogadores que defenderão a seleção eslovaca na competição da África do Sul, que será de 11 de junho a 11 de julho.