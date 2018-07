Jogador da seleção do Japão troca Stuttgart pelo Mainz

De acordo com informações do Mainz, Okazaki acertou vínculo de três anos. O clube, porém, não revelou os detalhes da negociação. O atacante ainda tinha um ano de contrato com o Stuttgart. Ao todo, o jogador marcou 10 gols em 63 jogos disputados no Campeonato Alemão.

Okazaki foi o principal atacante do Japão na Copa das Confederações. Só passou em branco na partida contra o Brasil, logo na estreia. Depois, balançou as redes na derrota por 4 a 3 para a Itália e deixou sua marca no revés contra o México, na última rodada. O atacante é uma das apostas do Japão para a Copa do Mundo, para a qual a equipe já garantiu sua vaga.