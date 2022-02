Jogador das categorias de base do Ajax é acusado de estupro; clube não se pronuncia

Donmy Warmerdan, atleta de 20 anos das categorias de base do Ajax, está sendo acusado de ter estuprado uma mulher após uma festa na Holanda. Segundo relato do jornalista holandês Denis Schouden, ao canal "Roddel Praat", no YouTube, o caso teria ocorrido há seis meses, mas só veio à tona nesta nesta quarta-feira. A jovem, que na época teria ainda 18 anos, denunciou o atleta e entrou com pedido de audiência judicial.

"Ela estava numa festa em Voorhout seis meses atrás, e o jogador também estava lá. Eles se beijaram e ele a levou para o andar de cima. Queria mais do que beijos, mesmo que ela claramente dissesse que não queria. Mesmo assim, ele rasgou suas roupas em pedaços. Eu vi as fotos. Então, a forçou a fazer sexo com ele", contou o jornalista.

Warmerdan ainda não realizou sua estreia pelo profissional do Ajax. O jogador, que atua como volante, alterna entre os juniores e os suplentes do time principal. Até o momento, o clube ainda não se posicionou sobre o caso.

Caso Overmars

Esta não é a primeira polêmica envolvendo o Ajax nesta semana. No domingo, dia 6, Marc Overmas deixou o cargo de diretor de futebol do clube após denúncias de assédio sexual. O ex-jogador, que disputou duas Copas do Mundo pela Holanda, estava na função desde 2012.

Segundo as denúncias, Overmars enviava mensagens inadequadas às funcionárias do Ajax, como fotos da própria genitália. O diretor assumiu a veracidade do caso e renunciou ao cargo.

"Estou envergonhado. Na semana passada, fui confrontado com relatos sobre o meu comportamento no clube. E como isso atinge outras pessoas. Infelizmente, não tive a noção que estava passando dos limites, mas agora percebo que o meu comportamento era inaceitável. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax", declarou Overmars.