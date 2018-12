Jogador de 18 anos do Lokomotiv Moscou é encontrado morto

Uma tragédia deixou o futebol russo de luto nesta segunda-feira. O Lokomotiv Moscou anunciou a morte do jovem meio-campista Alexei Lomakin, de apenas 18 anos. O jogador atuava nas categorias de base do clube e foi encontrado sem vida. As causas ainda não foram esclarecidas.

Lomakin estava no Lokomotiv desde 2007 e completou 18 anos em setembro. Em breve comunicado, o clube russo se disse "chocado pela tragédia" e que "os detalhes estão sendo esclarecidos", sem revelar maiores informações sobre o ocorrido. "Oferecemos nossas condolências à família e aos amigos de Alexi", comentou.

De acordo com a imprensa russa, a mãe de Lomakin havia reportado seu sumiço à polícia recentemente. Ele estava afastado dos gramados por causa do tratamento de uma lesão sofrida no mês passado. Neste ano, o jovem realizou seis partidas em sua primeira temporadas pelo time sub-21 do Lokomotiv.