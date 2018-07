Jogador de Burkina Fasso morre após parada cardíaca em jogo de Copa da França

O jogador Ben Idrissa Derme, de Burkina Fasso, morreu aos 34 anos no domingo após ter sofrido uma parada cardíaca durante a disputa de uma partida da Copa da França.

"Com enorme tristeza anunciamos que Ben Idrissa Derme foi vítima de uma crise cardíaca no início do segundo tempo de uma partida da terceira rodada da Copa da França", informou em comunicado o AJ Biguglia, clube do jogador.

Durante a partida contra o Furiani-Agliani, outra equipe regional francesa, Idrissa Derme chegou a ser atendido pelos médicos, apesar de os esforços de reanimação terem sido em vão, completa a nota.

"Nossas condolências a sua mulher e filha", acrescentou o clube. Não foi divulgado se o atleta tinha antecedentes de doenças cardíacas.

Convocado pela seleção de Burkina Fasso em quatro oportunidades, Idrissa Derme jogava há dois anos no AJ Biguglia.