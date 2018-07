Jogador de Camarões é encontrado morto em apartamento na França

O meio-campista camaronês Valéry Mézague, de 30 anos, foi encontrado morto no seu apartamento neste sábado, em Toulon, na França, conforme anunciou seu atual clube, o Sporting Toulon, que joga a quarta divisão do futebol francês. A polícia não forneceu maiores informações sobre as condições do falecimento.

Mézague jogou pela seleção de Camarões e chegou a ser titular durante a disputa da Copa das Confederações de 2003, quando ainda tinha 19 anos. Revelação de um time vice-campeão na França, o meia não conseguiu se firmar, ainda que tenha jogado a Copa das Confederações do ano seguinte.

O camaronês passou por Portsmouth (Inglaterra) e Sochaux (França), mas depois só rodou por equipes de divisões inferiores dos campeonatos Francês, Inglês e Grego. "Triste e chocado ao ouvir a triste notícia sobre Valéry Mezágue. RIP (expressão em inglês equivalente a ''descanse em paz'') meu amigo. Meus pensamentos e pêsames para sua família", escreveu, no Twitter, o ganês Michael Essien.