Jogador de futebol mata ex-namorada com martelo e taco de beisebol na Itália

O italiano Giovanni Padovani, jogador de futebol, é acusado de matar a ex-namorada Alessandra Matteuzzi a marteladas. O atleta, que joga no Sancataldese, teria usado também um taco de beisebol e espancado Alessandra até a morte. Ele foi detido e aguarda julgamento de custódia.

De acordo com a imprensa local, Giovanni Padovani, de 27 anos, abandonou a concentração de sua equipe, na Sicília, e partiu para a cidade de Bolonha para se encontrar com a ex-namorada. Alessandra Matteuzzi, 56, chegou em casa e foi abordada pelo jogador em uma emboscada. Ela estava ao telefone com a irmã, Stefania, que ouviu os gritos da irmã: "Não, Giovanni, não faça isso. Eu imploro, socorro."

O romance entre o jogador e a ex-namorada teria durado por um ano, mas a distância entre o casal foi ponto determinante para o rompimento. Enquanto, Padovani joga numa equipe da Sicília, que atua na Série D do Campeonato Italiano, Alessandra Matteuzzi morava em Bolonha, no norte do país. Mais de 1.200 quilômetros separam San Cataldo e Bolonha.

Ainda segundo veículos locais, Alessandra Matteuzzi denunciou Giovanni Padovani por importunação. Ele frequentemente ligava para a ex-namorada e enviava muitas mensagens. Os vizinhos, porém, não relatam violência física anterior, mas informam que Alessandra havia pedido aos demais vizinhos do prédio em que morava que não voltassem a permitir a entrada do jogador. O espancamento, no entanto, teria começado no hall do edifício.

Quando escutou ao telefone o desespero da irmã, Stefania ligou imediatamente para a polícia que chegou brevemente ao local. O jogador ainda estava na cena do crime. Os policiais se depararam com Alessandra ainda consciente, mas ela não resistiu aos graves ferimentos.

"Condenamos toda violência e feminicídio. Não encontramos palavras para comentar os acontecimentos ocorridos em Bolonha, devido à fúria e ferocidade que Alessandra Matteuzzi sofreu. O que sentimos agora é choque e consternação. A Società Sancataldese Calcio gostaria de salientar que o jogador de futebol Giovanni Padovani já estava afastado no sábado, 20 de agosto, por causa de sua saída injustificada. A gestão do verde amaranto se apega à dor da família da vítima, certa de que a lei seguirá seu curso", publicou o clube em suas redes sociais.