Jogador de time da segunda divisão alemã é baleado e passa por cirurgia

Um jogador que atua na segunda divisão da Alemanha foi baleado na última terça-feira, segundo revelou seu clube, o Dínamo Dresden. Marc Wachs, de 21 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência e não corre risco de morte, conforme anunciaram os médicos.

Os detalhes do incidente, como motivo e local, não foram revelados. O Dínamo Dresden, no entanto, informou que um membro da família de Marc Wachs foi morto e outro está gravemente ferido.

"Estamos chocados, assustados e abalados. Toda a família do Dínamo está apoiando o Marc e sua família. Nós estaremos com ele quando nossa ajuda e suporte forem necessários. Marc, sua família e o processo de recuperação, tanto físico quanto mental, são agora nossas únicas prioridades. Nada mais importa", disse o diretor-esportivo do clube, Ralf Minge.

Lateral-esquerdo, Marc Wachs foi revelado pelo Mainz. Sem espaço, atuou no time B do clube até o fim da última temporada, quando foi negociado de graça com o Dínamo. Ficou no banco em diversas oportunidades, mas ainda não entrou em campo pela nova equipe.