Jogador de time da segunda divisão francesa morre aos 18 anos

O Le Havre, time da segunda divisão francesa, emitiu comunicado na manhã deste sábado para informar sobre a morte do jogador Samba Diop, de 18 anos. O clube disse ainda não saber a causa.

+ Confira a tabela do Campeonato Francês

No texto publicado no site oficial, o clube disse que o jogador morreu na noite de sexta-feira. Diop era uma dos reservas da equipe. "É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso jogador Samba Diop. Este é um momento extremamente difícil para todos nós. Todo o clube estende suas mais profundas condolências à família Samba", informou.

Por conta dessa tragédia, a Liga de Futebol França anunciou que a partida entre Le Havre e Reims que aconteceria neste sábado foi adiada e haverá um minuto de silêncio em todos os jogos da primeira e segunda divisões da França neste final de semana.