Jogador de time paulista morre após sofrer descarga elétrica enquanto empinava pipa

Uma tragédia deixou o futebol paulista em luto nesta semana. O lateral-esquerdo Kaio Felipe, do Independente, da cidade de Limeira, no interior paulista, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto empinava pipa em São Paulo. A tragédia aconteceu na tarde de terça-feira. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do jogador, que tinha apenas 21 anos e estava acertado para defender o Independente na Segunda Divisão do Campeonato Paulista - equivalente à quarta divisão.

"É com sentimento de pesar que o Independente Futebol Clube comunica o falecimento do jogador Kaio Felipe. Externamos à família e amigos sinceras condolências", postou o Independente em suas redes sociais.

Promovido ao profissional da Internacional, também de Limeira, em 2017, Kaio Felipe Santos Silva passou ainda pelo CSP, da Paraíba, e já havia defendido o Independente no ano passado, quando disputou 22 jogos e marcou seis gols.