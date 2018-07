Jogador do Ajax se recupera bem após sofrer mal súbito em amistoso

O meio-campista Abdelhak Nouri, do Ajax, está em condição estável depois de desmaiar durante um amistoso de pré-temporada conta o Werder Bremen, na Áustria, e ser transferido para um hospitalar de helicóptero, informou o clube holandês, neste sábado.

"Foi uma questão de arritmia cardíaca. Se encontra estável, tem pulso e foi deixado dormindo", revelou o Ajax em seu perfil no Twitter, explicando o mal súbito que acometeu o seu jogador e esclarecendo que ele se recupera bem do susto inicial.

Thanks to everyone for their support. We will keep you informed. For now: stay strong Appie! ❤️ pic.twitter.com/vo4VVkjFbZ — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 8 de julho de 2017