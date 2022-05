Jogador do Altos emociona filho com presente de Gabigol após jogo com Flamengo; assista

"Eu consegui, mãe", foram as poucas palavras que Davi, filho do lateral Dieyson, do Altos, conseguiu falar diante da emoção de ganhar uma camisa do atacante Gabigol, do Flamengo. O pai do menino esteve em campo, na quarta-feira, em duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da derrota, o atleta do time piauiense conseguiu realizar um dos sonhos de seu filho de 8 anos.

Dieyson publicou o vídeo com a reação do filho nas redes sociais e emocionou os internautas. O perfil do Flamengo no Twitter escreveu: "Lindo demais". Gabigol também compartilhou as imagens: "Que legal, meu amigão. Você me emocionou. Que essa camisa possa ser tão importante para você como é para mim", publicou o centroavante rubro-negro.

Leia Também Flamengo elimina o Altos na Copa do Brasil, mas é vaiado por jogo ruim em Volta Redonda

"Nunca será só futebol! Hoje no jogo da volta da Copa do Brasil, o papai jogou contra o Flamengo e conseguiu a tão sonhada camisa do 'fã' do Davi, quer dizer a tão esperada camisa do seu ídolo! Obrigado, Gabigol, por fazer meu filho chorar de felicidade", disse o lateral Dieyson no Instagram.

O filho do nosso lateral Dieyson ficou emocionado ao saber que o papai conseguiu a camisa do @gabigol no final do jogo de ontem. pic.twitter.com/nLoOyRs812 — Altos Oficial (@OficialAltos) May 12, 2022

Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! ❤️ https://t.co/uayhvIcmcg — Gabi (@gabigol) May 12, 2022

Flamengo e Altos se enfrentam, na quarta-feira, em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Em Volta Redonda, os cariocas venceram por 2 a 0 e ficaram com a vaga. Na partida de ida, no Piauí, os rubro-negros também haviam levado a melhor, com o placar de 2 a 1.

Após realizar o sonho do filho, Dieyson e o Altos concentram suas energias para a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe piauiense enfrenta o Atlético-CE, no sábado, às 15h. O Flamengo, por sua vez, quer ganhar fôlego no Brasileirão e visita o Ceará, no mesmo dia, às 16h30.