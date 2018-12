Jogador do Atlético de Madrid surpreende e diz: 'Às vezes, me sinto infeliz aqui'

O meio-campista Thomas Partey surpreendeu e escancarou sua insatisfação no Atlético de Madrid. Apesar de ter sido titular na vitória de sábado sobre o Espanyol, por 1 a 0, no sábado, o jogador ganês reclamou da falta de oportunidades na equipe, principalmente em jogos importantes.

"Às vezes, me sinto infeliz no Atlético de Madrid. Para nos sentirmos felizes, é preciso disputar jogos importantes e sentir-se mais forte, com mais confiança", declarou à Gol TV após o duelo.

Partey considerou que fez "boas partidas" ao longo da temporada e que merecia mais oportunidades na equipe. No total, foram 1.247 minutos para o ganês entre Supercopa da Europa, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei, mas, ainda assim, o jogador sente-se subvalorizado.

Trata-se de mais um problema para o técnico Diego Simeone resolver. Afinal, o treinador argentino já deve ter que lidar com a saída do lateral-esquerdo Lucas Hernández, que estaria de malas prontas para o Bayern de Munique em janeiro.