Jogador do Atlético-MG na década de 1980, Vander Luiz morre em acidente de carro

Meia do Atlético-MG na década de 1980, Vander Luiz morreu aos 58 anos na noite deste domingo em acidente de carro BR 267, em Juiz de Fora (MG). O bicampeão estadual pelo clube dirigia um Fiat Marea, que bateu com Chevrolet Prisma. O condutor do outro veículo também morreu. Uma terceira vítima da batida também foi socorrida e levada a um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Vander Luiz Alves Givisiez nasceu em janeiro de 1963 na cidade mineira de Divino. Revelado pelo próprio Atlético-MG, fez parte do grupo campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior em 1983. Logo depois dessa conquista, o jogador deixou o clube e retornaria para uma nova passagem entre 1986 e 1988. Nesse último ciclo, foi campeão mineiro duas vezes e se consolidou como um jogador querido pela torcida.

O meia deixou o Atlético-MG em 1988. Ao todo, fez 125 jogos e marcou sete gols. Durante a carreira, defendeu também o Operário-MS, Americano-RJ, Fluminense, São José-SP e Desportiva-ES. Em nota oficial, o Atlético-MG lamentou a morte. "Revelado no Galo, esteve na última equipe campeã da Copa São Paulo de Juniores, em 1983. Pelo profissional, Vandinho conquistou o Mineiro em 1986 e 1988", escreveu o clube.

Vander superou anos atrás uma grande tragédia na vida pessoal. O filho dele, Vander Alves, morreu, em agosto de 2013, em um acidente em Macaé (RJ). Aos 25 anos, ele perdeu o controle do carro e bateu em um poste.