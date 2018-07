Jogador do Auxerre acusa assistente de racismo

O jogador marroquino, que foi expulso durante o segundo tempo, afirmou que o assistente Johann Perruaux o insultou. Chafni declarou ao jornal esportivo L''Equipe que quando reclamou com Perruaux sobre uma falta não marcada para o Auxerre, o bandeirinha lhe disse um insulto racista. "Houve uma falta que não foi assinalada, fui em direção ao bandeirinha e disse a ele que não era normal", disse Chafni. "Ele respondeu ''caia fora, árabe''".

Chafni foi reclamar com o árbitro Tony Chapron, que lhe expulsou. "Eu fui falar com o árbitro, eu expliquei para ele o que aconteceu", disse o jogador. "Ele me mostrou um cartão amarelo, eu disse a ele, repetindo que era inaceitável, e ele me mostrou o vermelho".

O jogador espera que Perruaux seja punido. "Quero ir até o fim com isso. É sério, vai além do esporte", disse. "Espero que a Liga abra um inquérito e o puna. Se não acreditam em mim, meu lugar não é mais no futebol francês. Estou indignado".