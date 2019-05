Jogador da base do Avaí sofre parada cardiorrespiratória durante treino

O atleta Vitor Flecha de Araújo, de 17 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta terça-feira, durante treinamento da equipe juvenil do Avaí. O grupo trabalhava em um campo de grama sintético anexo à Ressacada quando o jovem sentiu-se mal.

Atendido inicialmente pelos médicos do clube, Vitor começou a ser reanimado. Com a chegada do Arcanjo, helicóptero dos Bombeiros, a situação foi revertida. Foram cerca de 20 minutos de atendido com o uso de desfibrilador até que o atleta tivesse os batimentos do coração restabelecidos.

Após a reanimação e estabilização, Vitor foi conduzido ao Hospital de Caridade para tratamento especializado. Segundo o Avaí, o estado de saúde do garoto é estável.