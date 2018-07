Jogador do Boa Esporte acusa rival de racismo em partida da Série B

O futebol brasileiro pode ter ganho mais um triste episódio envolvendo o racismo neste fim de semana. O atacante Francis, do Boa Esporte, acusou o zagueiro Antônio Carlos, do Avaí, de chamá-lo de "macaco" na partida entre as duas equipes, realizada neste sábado, em Florianópolis, pela 26.ª rodada da Série B, e que terminou 2 a 0 para os catarinenses.

O incidente, que foi flagrado por uma câmera do canal Premiere, ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 0, após uma disputa de bola entre os dois jogadores, que corriam lado a lado em direção à linha de fundo. Depois de levar um 'encontrão' de Antônio Carlos, Francis se levantou para discutir com o defensor, que o teria chamado de "macaco do c...." na resposta.

Segundo o Globoesporte.com, a assessoria de imprensa do Avaí afirmou que o zagueiro negou ter chamado Francis de "macaco". Após o jogo, o atacante foi a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.