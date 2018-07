Jogador do Bolton segue em estado crítico no hospital O congolês naturalizado inglês Fabrice Muamba, jogador do Bolton, segue internado em estado crítico de saúde no London Chest Hospital na noite deste domingo, um dia depois de sofrer um mal subido durante a partida da equipe dele contra o Tottenham, em Londres, pela Copa da Inglaterra. Segundo os médicos, o coração de Muamba ficou cerca de meia hora sem bater, o que só voltou a acontecer quando ele chegou ao hospital.