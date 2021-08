Jogador do Botafogo relata racismo em abordagem policial: ‘Tratado como bandido’

O jogador Kayque, do Botafogo, usou as redes sociais nesta quarta-feira para relatar um episódio de racismo sofrido durante uma abordagem policial, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado no Instagram, o volante conta que policiais fizeram perguntas tendenciosas a ele e a um amigo, insinuando que os jovens poderiam se tratar de criminosos ou usuários de drogas.

"Você não pode ser preto e estar em um carro maneiro, você não pode ser preto e estar em um lugar maneiro, não pode ser preto e estar com uma meta (dinheiro) no bolso, entre outras coisas", disse Kayque. "Fui parado e tratado como bandido. O amigo que tá aqui comigo foi tratado como bandido também por morar na favela. Eles pensam o que? A gente é trabalhador, acorda cedo, vai atrás, não cai nada céu não."

Após a publicação do vídeo, o Botafogo usou suas redes sociais para repudiar o episódio e manifestar solidariedade ao atleta.

“O Botafogo repudia o episódio de racismo envolvendo o nosso atleta Kayque e manifesta apoio ao jogador. Situações como esta são inaceitáveis. Continue com sua força e determinação na caminhada, Cria!”, escreveu o clube.

Com apenas 20 anos, Kayque foi alçado aos profissionais do Botafogo em 2020. Ele não foi relacionado para a partida contra o Operário, no Paraná, nesta quinta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro.