Jogador do Burnley é suspenso por 4 jogos por comentários homofóbicos de 2012

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta sexta-feira a suspensão do atacante Andre Gray, do Burnley, por quatro partidas. A entidade entendeu que uma série de postagens do atleta feitas nas redes sociais em 2012, mas que só vieram à tona agora, quebrou suas regras de comportamento.

Gray foi acusado por seis postagens realizadas entre 9 de janeiro e 11 de março de 2012 no seu perfil no Twitter. O jogador admitiu que três delas quebravam as regras de FA, mas contestou as outras três. A comissão ouvida pela entidade, no entanto, julgou que todas elas eram passíveis de punição.

Os comentários de Gray vieram à tona depois que ele marcou um dos gols da vitória do Burnley sobre o Liverpool há um mês. Nas postagens, o atacante fez diversos comentários homofóbicos, sendo que em um deles disse que homossexuais o "deixam enjoado". "Queimem, morram", ainda escreveu.

Imediatamente após o ressurgimento destes comentários, Gray divulgou nota oficial se desculpando, mas a FA decidiu puni-lo mesmo assim. Com a suspensão, o atacante desfalcará a equipe nas partidas contra Watford, Arsenal, Southampton e Everton, pelo Campeonato Inglês. Ele ainda será obrigado a pagar uma multa de 25 mil libras (cerca de R$ 105 mil).