Jogador do Corinthians morre em tentativa de assalto em Minas

SÃO PAULO - O jogador William Morais, 19 anos, que pertencia ao Corinthians e estava emprestado ao América-MG, morreu na madrugada deste domingo, em uma tentativa de assalto em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Delegacia de Homicídios, o jogador estava conversando com uma jovem em frente a uma festa, na avenida Professor Cloves Salgado, no bairro Serrano, quando, por volta das 3 horas, três suspeitos tentaram roubar uma gargantilha.

O meia tentou reagir e foi baleado no tórax por um dos bandidos. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local. Segundo a Polícia Militar, os três assaltantes foram reconhecidos na delegacia por testemunhas e foram presos. O trio confessou o crime. De acordo com a delegacia, os três foram encaminhados para o Centro de Remanejamento Temporário de São Cristóvão, em Belo Horizonte.

O Corinthians divulgou uma nota lamentando o ocorrido, lembrando que William Morais chegou a atuar em alguns jogos pelo time profissional do Corinthians em 2010, marcando um gol no Campeonato Brasileiro, onde o time foi terceiro colocado.

O time e o presidente Andrés Sanchez "manifestam sua solidariedade à família pela perda do jovem William Morais e se colocam ao lado do poder público de Minas Gerais para apurar os fatos e prender os culpados por esse crime bárbaro".

Veja também:

América-MG decreta luto de 3 dias pela morte de William Morais