Jogador do Everton se fere gravemente em amistoso

O zagueiro recebeu os primeiros socorros em campo e em seguida foi levado para um hospital em Dublin, onde uma cirurgia de emergência foi realizada para cuidar de uma artéria danificada, que estava causando uma hemorragia interna.

Neste sábado, o médico do Everton, Alan Byrne afirmou que o jogador se recupera bem da operação e não corre mais risco de morte. Ele classificou o incidente como "bizarro". "Nos próximos cem anos, nós nunca veremos isso de novo", enfatizou o funcionário do time inglês.

O técnico da Irlanda, Giovanni Trapattoni, elogiou o rápido atendimento que Shane Duffy teve em campo. "Se eles não tivessem agido da maneira como fizeram, a situação de Shane poderia ficar mais delicada do que já era", comentou o treinador italiano, que prepara a sua equipe para dois amistosos, na próxima semana, contra Paraguai e Argélia, duas seleções presentes na Copa do Mundo da África do Sul.

Shane Duffy fez a sua primeira partida com a camisa do Everton em dezembro do ano passado. O jogador, que não está na equipe principal do clube inglês, foi considerado pelo clube o melhor reserva da temporada.