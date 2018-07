Jogador do Everton se torna o primeiro a ser punido por simulação no Inglês

O atacante senegalês Oumar Niasse se tornou nesta quarta-feira o primeiro jogador a receber punição retroativa por simulação em campo no Campeonato Inglês. O atleta do Everton foi suspenso por dois jogos pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), que rejeitou recurso do clube de Liverpool.

Niasse havia sido denunciado por ter "enganado com sucesso um árbitro do jogo" no empate entre o Everton e o Crystal Palace por 2 a 2, no sábado, em rodada do Inglês. A simulação aconteceu diante do zagueiro Scott Dann, o que gerou marcação de pênalti por parte da arbitragem. No lance, o Everton marcou seu primeiro gol na partida.

O jogador só foi punido nesta quarta graças a uma mudança feita no regulamento do Campeonato Inglês para esta temporada. Pela alteração nas regras, um jogador pode ser punido mesmo após o fim da partida, por ludibriar a arbitragem.

Em dificuldades no campeonato, o Everton soma apenas 12 pontos e ocupa o 16º lugar da tabela, apenas dois postos acima da zona de rebaixamento.