Jogador do Flamengo pede desculpas por expulsão Talvez ninguém tenha ficado tão aliviado com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 1 a 0, na quarta-feira à noite, no Maracanã, quanto o meia Michael. Ele quase complicou a vida do time ao ser expulso aos 36 minutos do primeiro tempo. Menos mal que a equipe venceu e joga pelo empate, quarta-feira que vem, em São Paulo, para avançar de fase na Copa Libertadores.