Jogador do Friburguense morre após partida amadora

Dois dias depois da chocante morte do camaronês Patrick Ekeng quando atuava pelo Dínamo Bucareste, da Romênia, o futebol foi assolado com a notícia da perda de mais um jogador. Desta vez, a tragédia aconteceu no Brasil. O Friburguense anunciou neste domingo que Bernardo Ribeiro morreu no último sábado, no interior de Minas Gerais.

De acordo com as informações do clube carioca, Bernardo disputava uma partida de futebol amador na cidade de Recreio quando sentiu-se mal. Ele foi substituído no intervalo e encaminhado ao hospital da cidade, onde recebeu os primeiros socorros. Mas não resistiu e foi declarado morto por volta das 21h30.

"O esporte de Nova Friburgo se despede de mais um talento, e a sociedade, de um grande ser humano. Bernardo Ribeiro, de apenas 26 anos, morreu na noite deste sábado, 7, durante uma partida de futebol amador em Recreio, Minas Gerais. Bernardo disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Friburguense, e participava do torneio durante as férias", explicou o Friburguense, com quem o jogador tinha contrato até o fim deste mês.

Bernardo nasceu em Nova Friburgo, mas só defendeu o clube da cidade pela primeira vez neste último Campeonato Carioca, no qual acabou rebaixado à segunda divisão. O jogador foi criado nas divisões de base do Flamengo, onde chegou a atuar ao lado de Renato Augusto.

Ele fez boa parte da carreira fora do Brasil e atuou na Albânia, Finlândia, Itália e Austrália, antes de voltar ao País para defender o Inter de Lages-SC no ano passado. Acertou com o Friburguense para este Campeonato Carioca e participou de nove dos 15 jogos da equipe na competição.