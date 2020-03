Jogador do Juventus é o artilheiro do futebol paulista em 2020; veja a lista completa

O futebol paulista está paralisado por tempo indeterminado devido ao novo coronavírus (COVID-19). A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu, na última segunda-feira (17), suspender todas as divisões da competição, que se encaminhavam para as fases finais. Com isso, Série A1, A2 e A3 foram interrompidas e a disputa pela liderança das artilharias se esfriou. O maior artilheiro do Estado, por enquanto, é Léo Castro, do Juventus.

Antes da parada, a bola havia balançado as redes dos estádios ao redor de São Paulo por 585 vezes. A divisão principal é responsável pela menor fatia de tentos totalizados, apenas 167, enquanto a A2, divisão de acesso à elite, lidera a soma com 218 gols e a A3 segue, na cola, com 200.

Nos 80 jogos disputados na primeira divisão, Ytalo, do RB Bragantino, é o artilheiro. O jogador marcou sete vezes, sendo cinco nas últimas três rodadas. Na segundona, o topo da artilharia é de Leo Castro, da Juventus, que acumula nove tentos. Já no Paulistão A3, Gabriel Barcos, do Rio Preto e Fabrício Daniel, do Noroeste, dividem a ponta da artilharia. Cada um balançou as redes seis vezes.

Veja a lista dos principais artilheiros do futebol paulista em 2020:

Léo Castro – Juventus - 9 gols – Série A2 Marcos Paulo - Monte Azul - 8 gols - Série A2 Ytalo - Red Bull Bragantino – 7 gols - Série A1 Fabrício Daniel - Noroeste – 6 gols - Série A3 Gabriel Barcos - Rio Preto – 6 gols - Série A3 Junior Todinho – Guarani - 6 gols – Série A1 Leonardo Kalil - Portuguesa Santista - 6 gols – Série A2 Marlyson - São Bernardo FC – 6 gols - Série A2 Boselli – Corinthians - 5 gols – Série A1 Camilo – Mirassol – 5 gols - Série A1 Ermínio – Taubaté – 5 - Série A2 Jhonatan Casca - Monte Azul – 5 gols - Série A2 Magrão – Barretos - 5 gols - Série A3 Pedro Bortoluzzo – Votuporanguense – 5 gols - Série A2 Ronaldo - Santo André – 5 gols - Série A1 Willian - Palmeiras - 5 gols – Série A1 Roger - Ponte Preta – 4 gols Série A1 Daniel Alves - São Paulo – 4 - Série A1

*O levantamento não leva em conta gols em outras competições, caso contrário, William, do Palmeiras, teria 7 gols, Boselli, do Corinthians, e Roger, da Ponte Preta, teriam 6 gols; e Daniel Alves, do São Paulo, e Luiz Adriano, que não está na lista, do Palmeiras, teriam 5 gols.