Jogador do Liverpool é convocado para seleção brasileira sub-20

O técnico Rogério Micale anunciou nesta quarta-feira a convocação dos 20 jogadores que defenderão a seleção brasileira sub-20 no Torneio de Suwon, na Coreia do Sul, entre os dias 18 e 22 de maio. Ele deixou de fora os jogadores que vêm atuando com regularidade em seus clubes, como o são-paulino Lucas Fernandes, o corintiano Maycon e o palmeirense Gabriel Jesus. Everton Felipe, do Sport, é a exceção.

A seleção sub-20 tem competições oficiais apenas nos anos ímpares e está sendo formada para jogar o Sul-Americano em janeiro do ano que vem. Essa é a terceira convocação da equipe, sendo que as primeiras duas foram apenas para treinamentos.

O zagueiro Lyanco, que já jogou oficialmente pela seleção da Sérvia e foi chamado para os treinamentos do Brasil sub-20 realizados na semana passada, não foi convocado por Micale. Também o atacante Ribamar, titular do Botafogo, ficou de fora.

A novidade na lista é o meia Allan, revelado pelo Internacional, e que pertence ao Liverpool. Ele foi campeão finlandês pelo SJK, por empréstimo, e agora está jogando no Sint-Truiden, da Bélgica, também por empréstimo.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros - Caique (Vitória) e Daniel (Palmeiras);

Laterais - Raul (Grêmio), Iago Borduchi (Internacional) e Ayrton (Fluminense);

Zagueiros - Eder Militão (São Paulo), Murilo Cerqueira (Cruzeiro), Léo Xavier (Vitória) e Robson (Santos);

Meias - Allan (Sint-Truiden), Guilherme (Santos), Everton Felipe (Sport), Lucas Paquetá (Flamengo) e Douglas (Fluminense);

Atacantes - Matheusinho (América-MG), Nickson (Vitória), Caio Monteiro (Vasco), Evandro (Coritiba); Léo Jabá (Corinthians) e Giovanny (Atlético-PR).