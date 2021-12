Jogador do Manchester City tem casa assaltada e é agredido: 'Quatro covardes'

João Cancelo, lateral do Manchester City, da Inglaterra, relatou nas redes sociais que foi agredido durante um assalto em sua casa na noite de quinta-feira.

"Infelizmente, fui atacado por quatro covardes que me machucaram e tentaram machucar minha família", anunciou o jogador, de 27 anos, no Instagram, com uma foto na qual aparece com um ferimento de três centímetros acima da sobrancelha direita.

"Eles conseguiram tirar todas as minhas joias e deixaram meu rosto neste estado", relatou o português, que esteve em campo na véspera na vitória do Manchester City sobre o Brentford por 1 a 0, em Londres, pelo Campeonato Inglês.

Os ladrões conseguiram fugir. A polícia abriu uma investigação.

"Depois de tantos obstáculos na minha vida, é mais uma prova que vou superar", acrescentou, que perdeu a mãe em um acidente de automóvel há uma década, quando o próprio jogador estava no carro.

O City, líder do Inglês, expressou seu apoio ao jogador em um comunicado. "Estamos chocados e horrorizados após João Cancelo e sua família terem sido alvo de um assalto em casa e no qual o João acabou agredido. Vamos ajudar a polícia nesta investigação de um caso gravíssimo", publicou.