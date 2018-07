Jogador do Newcastle é multado por agressão em boate O atacante Andy Carroll, do Newcastle, foi multado em 1 mil libras e ordenado a pagar uma indenização de 2,5 mil libras por atacar um homem em uma boate. Carroll, de 21 anos, se declarou culpado de agressão comum por um tribunal de Newcastle nesta segunda-feira, depois de negar uma forma mais grave de ataque. O jogador atacou um homem na boate Blu Bambu, em Newcastle, no dia 7 de dezembro. A vítima foi atendida em um hospital por um ferimento na cabeça.