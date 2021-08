Jogador do Olimpia sofre traumatismo craniano em lance com Arrascaeta e sai do estádio de ambulância

Assunção - Víctor Salazar, lateral-direito do Olimpia, sofreu traumatismo craniano após se envolver em lance com Arrascaeta, do Flamengo durante o primeiro tempo do duelo, desta quarta-feira, em Assunção, pelas quartas de final da Libertadores. Após o choque, o atleta perdeu momentaneamente a consciência, sofreu uma convulsão e teve de ser levado a um hospital de ambulância, onde passou por exames.

No gramado, os jogadores da equipe paraguaia se desesperaram com a situação do jogador, que recebeu soro assim que foi colocado na ambulância. Richard Ortíz, um dos mais experientes do time, chegou a chorar ao ver a cena. A partida voltou após dez minutos de paralisação, com Otalvaro entrando na vaga do lateral.

Leia Também Flamengo goleia Olimpia no Paraguai e encaminha vaga à semifinal da Libertadores

O lateral passará a noite internado e será examinado por um neurologista e um oftalmologista. Ainda é incerta sua participação no jogo de volta, previsto para a próxima quarta-feira, às 19h15, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Com a bola rolando, o Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1. Para avançar à semifinal, o time paraguaio precisa vencer no Maracanã por quatro gols de diferença.