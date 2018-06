Jogador do Operário-MS que agrediu gandula é afastado pelo clube

As cenas de violência protagonizadas por Jéferson Reis no confronto entre Comercial e Operário, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, não passaram impunes. Um dia depois de agredir um gandula na derrota por 1 a 0, o atacante do Operário foi afastado pelo clube nesta segunda-feira.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, o Operário anunciou o afastamento de Jéferson Reis pela "confusão no fim da partida". Outro punido da mesma forma pelo clube foi o massagista Raul dos Prazeres, que teria sido o responsável por iniciar a confusão.

Tudo começou quando Jô marcou o único gol do triunfo do Comercial no Estádio Morenão, aos 45 minutos do segundo tempo. O gandula Tadeu Francisco celebrou a vitória e, com isso, deu início à confusão. As câmeras de televisão flagraram Jéferson Reis agredindo Tadeu violentamente, com diversos socos na cabeça.

Posteriormente, o gandula explicou que foi agredido inicialmente pelo massagista Raul dos Prazeres e respondeu da mesma forma, o que teria despertado a ira de Jéferson Reis. Tadeu garantiu ainda que recebeu chutes e socos de outros jogadores do Operário, como o experiente Rodrigo Gral, de 40 anos, com passagens por clubes como Grêmio, Flamengo, Bahia e Sport.