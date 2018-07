Jogador do Osasuna sofre grave lesão em jogo do Real Madrid

A partida do Real Madrid contra o Osasuna deste sábado, pelo Campeonato Espanhol, teve um grande susto dentro de campo, logo nos primeiros minutos de bola rolando. No estádio El Sadar, em Pamplona, o zagueiro Tano Bonnin, da equipe local, sofreu uma lesão horrível em uma jogada com o meia Isco Alarcón, da equipe merengue.

O jogo, que marcava a primeira vez em que o Real iniciava uma partida sem ser líder da tabela em muito tempo - mais cedo, o Barcelona havia vencido o Alavés por 6 a 0 e assumido a ponta -, silenciou o estádio instantaneamente.

Os jogadores se assustaram com o lance e se solidarizaram com o atleta, de nome Caetano Bartolomé Bonnin Vasquez, atualmente com 26 anos. O lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid, era um dos mais consternados.

O lance ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo de jogo - até então, a partida estava 0 a 0. Obviamente sem condições de jogo, Tano foi substituído por David Garcia e a partida prosseguiu alguns minutos depois.

ALEIX VIDAL

Mais cedo, outra fratura assustou o futebol espanhol. E foi justamente na partida do Barcelona contra o Alavés. Se a equipe catalã não tomou conhecimento do rival que enfrentará na final da Copa do Rei, a sonora goleada por 6 a 0 foi ofuscada pela lesão do ala Aleix Vidal, semelhante à de Tano Bonnin.