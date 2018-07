Jogador do Peru é pego no antidoping em jogo das Eliminatórias

LIMA - Um jogador da seleção peruana foi suspenso temporariamente depois de ser reprovado em um teste antidoping no jogo contra a Bolívia, em outubro, válido pelas Eliminatórias da Copa de 2014, informou a Fifa nesta segunda-feira. A partida foi jogada em La Paz e acabou com um empate por 1 a 1.

A Fifa não identificou o jogador, porém a Federação de Futebol Peruana (FPF) disse no início do mês que o meio-campista Joel Sánchez havia testado positivo para a substância proibida methylhexaneamine.

O órgão mundial de futebol disse que o jogador, que inicialmente havia sido suspenso por 30 dias, tem até segunda-feira para pedir uma audiência e ele e a federação peruana têm até 6 de fevereiro para enviar uma declaração e evidências documentais.

"Em linha com as regulações antidoping da Fifa, apenas depois de ser determinado em uma audiência que uma violação antidoping ocorreu, a Fifa pode informar publicamente sobre qual lei antidoping foi violada, o nome do jogador que cometeu a infração, a substância proibida e as consequências impostas", disse a Fifa em um comunicado.

O presidente da FPF, Manuel Burga, disse em Lima no início do mês que a substância estava incluída em um suplemento que havia sido recomendado a Sánchez por um nutricionista. "Esta é claramente uma situação acidental", afirmou. Sánchez, de 23 anos, contou que estava tomando suplementos. "Meu único pensamento era melhorar, e não ganhar uma vantagem injusta", acrescentou ele. Sánchez joga no clube Universidad San Martin, de Lima.