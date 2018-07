Jogador do Prudente diz que juiz o chamou de 'trouxa' Embora o Prudente já esteja rebaixado no Campeonato Brasileiro, os jogadores do clube não pouparam o árbitro goiano Elmo Alves Resende, que apitou o empate com o Ceará por 1 a 1, no sábado, em Presidente Prudente. O mais revoltado era o volante Marcelo Oliveira, que acusou o juiz de tê-lo chamado de "trouxa".