Jogador do Santos deixa hospital após sofrer convulsão

SALVADOR - O jogo entre Santos e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, realizado na noite da última quarta-feira, em São Francisco do Conde (BA), ficou marcado por um susto. Ao se chocar com o atacante Rafael, da equipe baiana, o zagueiro Walace caiu desacordado no gramado do Estádio Junqueira Ayres e sofreu uma convulsão. Após o ocorrido, ele foi atendido no campo e levado para um hospital local, antes de passar por um segundo hospital e depois ganhar alta.

O Santos informou que o jogador recuperou rápido a consciência e ficou em observação por uma hora antes de ser transferido para o Hospital do Subúrbio, próximo a Salvador, onde foi submetido a um exame de tomografia.

"O atendimento no gramado e no hospital foi excelente. Só temos que agradecer aos envolvidos no episódio aqui em São Francisco do Conde. O Walace passa bem e sua família pode ficar tranquila. Nada constou em seus exames e, por isso, poderá voltar com a equipe para Santos", afirmou o médico do clube da Baixada Santista, Jorge Merouço, que acompanhou o atleta durante todo o atendimento.

Rafael, que não sofreu maiores consequências por causa do choque com Walace, foi o autor do gol do jogo que terminou empatado por 1 a 1. Antes dele marcar, o Santos havia aberto o placar com o atacante Givanildo. Por ter marcado uma vez no resultado obtido fora de casa, a equipe santista terá a vantagem de poder empatar sem gols, no confronto de volta, na próxima quarta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro, para ir à semifinal da Copa do Brasil Sub-20.